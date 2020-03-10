2020-03-10T14:46:31+03:00
Общество

В Самаре спроектируют третий этап строительства Фрунзенского моста

В рамках еще одного этапа работ от границы города до Обхода Самары построят новую дорогу
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Стоимость проектирования составит 32,5 миллиона рублейСтоимость проектирования составит 32,5 миллиона рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре разработают проект для строительства третьего этапа Фрунзенского моста. В его рамках от границы города до автодороги «Обход Самары» построят дорогу, протяженность которой составит 1,5 километра. Подрядчика, который до 28 июля 2021 года подготовит соответствующий проект, определят 7 апреля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

– Стоимость работ составит 32,5 миллиона рублей. В них войдут инженерно-геологические, инженерно-геодезические, археологические и другие исследования. Кроме того, необходимо разработать проектную документацию, смету работ и получить заключение госэкспертизы, – говорится в документах закупки.

Напомним, первым этапом строительства моста была новая дорога протяженностью 2,67 км через реку Самару и озеро Банное. На втором этапе в областной столице возведут путепровод через железную дорогу, а также транспортные развязки на съездах с моста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой будет 2-ая очередь Фрунзенского моста в Самаре: сроки, стоимость работ

Минтранс начал искать подрядчика для новой масштабной стройки (подробности)

В Самаре приступили к строительству двух развязок в Куйбышевском районе

Новые транспортные объекты возведут в рамках второго этапа Фрунзенского моста (подробности)

Появилась визуализация второго этапа строительства Фрунзенского мостового перехода в Самаре

Проект предполагает обустройство магистральной трассы, двух развязок и путепровода через ж/д пути (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре полицейские поймали подростков, которые дурачились на железнодорожных путях
В Самарской области решают, на что потратить федеральный грант в 1,45 млрд рублей
"Нам всем дороги слова "мама" и "папа": многодетная мать из Жигулевска оценила правки в Конституцию РФ
Ехал без прав, попал в кювет: в Самарской области мужчина попал в ДТП
Два футболиста «Крыльев Советов» вошли в сборную 21-го тура РПЛ
"Он мог стать жертвой преступления": следователи рассказали о расследовании убийства пропавшего в Самаре солдата
Попросил алкоголь и телефон: заключенный из Самарской области получил дополнительный срок за взятку
В Самарской области в страшной аварии на Обводном шоссе погиб человек
В Самарской области в любой момент могут начать отменять массовые мероприятия из-за коронавируса
Не хотел платить: в Самаре строительная фирма накопила долгов по зарплате в 1,7 млн рублей
«Это помогло бы снизить цену билета»: депутаты недовольны тем, что 50% самарских автобусов не перевели на метан
Победить агрессию: самарским школьникам расскажут, как противостоять насилию
В Самаре изменится стоимость речной переправы по Волге
В Самаре спроектируют третий этап строительства Фрунзенского моста
Ранний субботник: в Самаре началась генеральная уборка вагонов метро
Жителей Самары подготовят к «Книжному ГТО»
Покурил в последний раз: в Самарской области из-за непотушенной сигареты погиб человек
В Самарской области ожидают сильный туман
Так коронавирус не победим: медики считают, что 35 млн рублей Самарской области не помогут
Самарастат: в Самарской области «постарели» невесты
Магия чисел: два 20-летних водителя устроили ДТП в Тольятти
Жители самарских пригородов стали в четыре раза чаще покупать «тарелки»
В Самарской области побит температурный рекорд 73-летней давности