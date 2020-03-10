В Самаре спроектируют третий этап строительства Фрунзенского моста

10 Март 2020 2020-03-10T14:46:31+03:00

В рамках еще одного этапа работ от границы города до Обхода Самары построят новую дорогу

Изменить размер текста: A A

В Самаре разработают проект для строительства третьего этапа Фрунзенского моста. В его рамках от границы города до автодороги «Обход Самары» построят дорогу, протяженность которой составит 1,5 километра. Подрядчика, который до 28 июля 2021 года подготовит соответствующий проект, определят 7 апреля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

– Стоимость работ составит 32,5 миллиона рублей. В них войдут инженерно-геологические, инженерно-геодезические, археологические и другие исследования. Кроме того, необходимо разработать проектную документацию, смету работ и получить заключение госэкспертизы, – говорится в документах закупки.

Напомним, первым этапом строительства моста была новая дорога протяженностью 2,67 км через реку Самару и озеро Банное. На втором этапе в областной столице возведут путепровод через железную дорогу, а также транспортные развязки на съездах с моста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой будет 2-ая очередь Фрунзенского моста в Самаре: сроки, стоимость работ

Минтранс начал искать подрядчика для новой масштабной стройки (подробности)

В Самаре приступили к строительству двух развязок в Куйбышевском районе

Новые транспортные объекты возведут в рамках второго этапа Фрунзенского моста (подробности)

Появилась визуализация второго этапа строительства Фрунзенского мостового перехода в Самаре

Проект предполагает обустройство магистральной трассы, двух развязок и путепровода через ж/д пути (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU