В Самаре изменится стоимость речной переправы по Волге
Министерство транспорта Самарской области ищет компанию, которая будет заниматься речными пассажирскими перевозками. На исполнение контракта готовы потратить 49,8 млн рублей. Перевозки пассажиров по Волге запланированы с апреля по ноябрь по 44 маршрутам.
– В их число войдут следующие направления: Рождествено, Ширяево, Винновка, Зольное, Подгоры и другие. Стоит отметить, что вырастут цены на проезд от речного вокзала в Самаре, – говорится в документах.
На большинстве направлений стоимость проезда вырастет на 5 рублей. При этом по маршруту Самара – Рождествено цена останется прежней – 80 рублей за взрослый билет и 40 за детский.
ИСТОЧНИК KP.RU