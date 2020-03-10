В Самаре изменится стоимость речной переправы по Волге

10 Март 2020 2020-03-10T14:51:21+03:00

Перевозчик будет работать с апреля по ноябрь

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Министерство транспорта Самарской области ищет компанию, которая будет заниматься речными пассажирскими перевозками. На исполнение контракта готовы потратить 49,8 млн рублей. Перевозки пассажиров по Волге запланированы с апреля по ноябрь по 44 маршрутам.

– В их число войдут следующие направления: Рождествено, Ширяево, Винновка, Зольное, Подгоры и другие. Стоит отметить, что вырастут цены на проезд от речного вокзала в Самаре, – говорится в документах.

На большинстве направлений стоимость проезда вырастет на 5 рублей. При этом по маршруту Самара – Рождествено цена останется прежней – 80 рублей за взрослый билет и 40 за детский.

ИСТОЧНИК KP.RU