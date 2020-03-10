«Это помогло бы снизить цену билета»: депутаты недовольны тем, что 50% самарских автобусов не перевели на метан

10 Март 2020 2020-03-10T14:31:56+03:00

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В Самаре не спешат переводить автобусы на природный газ. Понять перевозчиков не сложно: перевод на экологически чистый вид топлива позволит сэкономить на транспортном налоге, что также может отразиться на стоимости проезда в общественном транспорте. Именно к такой версии склонились депутаты Самарской губернской думы, которые на заседании бюджетного комитета рассмотрели проект закона о транспортном налоге. Речь идет о 50% снижении транспортного налога для тех, кто использует метан с другими видами топлива, к примеру, бензином, а также о полном освобождении от транспортного налога тех, кто ездит только на природном газе.

Власти региона даже разработали программу о развитии газомоторного топлива, согласно которой половину автобусов Самары предлагалось перевести к 2020 году на природный газ. Однако, как отметил инициатор законопроекта о транспортном налоге, депутат губдумы Владимир Субботин, областная столица этот переход провалила. На вопрос депутата Николая Ренца о том, что же мешает перевести городской транспорт на такой вид топлива, Владимир Субботин ответил следующее:

- Абсолютно ничего. Мы до сих пор не выполнили программу о переводе к 2020 году 50% муниципального транспорта в городах-миллионниках на природный газ. Возможно, это связано с тем, что, поскольку снизится транспортный налог, может быть уменьшена и стоимость билета.

Также депутат рассказал, что больше половины машин его автопарка уже переведены на газ. Это позволяет ему ежегодно экономить около 50 млн рублей. Между тем в минфине Самарской области посчитали, что принятие закона о транспортном налоге только в 2020 году снизит налоговые поступления в бюджет на 14,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU