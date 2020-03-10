2020-03-10T15:41:44+03:00
Общество

Не хотел платить: в Самаре строительная фирма накопила долгов по зарплате в 1,7 млн рублей

В дело пришлось вмешаться прокуратуре региона
Владислав КИРСАНОВ
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На данный момент удалось добиться выплаты 1 млн рублейНа данный момент удалось добиться выплаты 1 млн рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Строительная компания из Самары грубо нарушила трудовые права своих работников. Дело в том, что фирма не платила заработную плату 29 сотрудникам в течение нескольких месяцев. Ситуация продолжалась до марта текущего года.

– С октября по декабрь 2019 года рабочие просто не получали средств. Общая задолженность компании при этом составила 1,7 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры Самарской области удалось погасить часть долга в 1 миллион рублей, – сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что выплата оставшейся части денег продолжается. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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