2020-03-10T17:24:35+03:00
Общество

Попросил алкоголь и телефон: заключенный из Самарской области получил дополнительный срок за взятку

С помощью посредника он передал 11 тысяч рублей сотруднику колонии
Владислав КИРСАНОВ
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Заключенный получил 6 лет 4 месяца колонии строгого режимаЗаключенный получил 6 лет 4 месяца колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области суд вынес приговор заключенному одной из местных колоний. Мужчина уже какое-то время отбывал срок, но в какой-то момент ему захотелось алкоголя и личный телефон. Поскольку эти вещи запрещены в исправительном учреждении, он решил заполучить их через местного сотрудника. Просьбу мужчина подкрепил деньгами.

– 24 апреля 2019 года осужденный через посредника передал сотруднику колонии взятку в 11 тысяч рублей. За эти деньги ему в камеру должны были принести телефон и алкоголь, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 4 месяца. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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