2020-03-10T16:15:05+03:00
Происшествия

"Он мог стать жертвой преступления": следователи рассказали о расследовании убийства пропавшего в Самаре солдата

Александр Сафонов бесследно исчез летом прошлого года, до сих пор в его деле нет зацепок
Михаил ГОРЮНОВ
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Александра Сафонова не могут найти с августаАлександра Сафонова не могут найти с августа
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В Самаре продолжается поиск 29-летнего Александра Сафонова, который 22 августа пропал без вести. Незадолго до исчезновения парень уволился со службы по контракту в Рощинском. Сейчас по факту случившегося следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

- По версии следствия, 22 августа 2019 года в 18 часов Сафонов ушел от дома № 8 в поселке Рощинский в неизвестном направлении. Его местонахождение не установлено, в связи с чем имеются основания полагать, что Сафонов стал жертвой преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Правоохранители составили приметы разыскиваемого: на вид 25-35 лет, по телосложению худощавый, цвет лица - смуглый, кавказского типа, на момент исчезновения был с бородой и усами; рост 178 см; волосы черного цвета, коротко стриженные, вьющиеся. Был одет в футболку синего цвета с надписью F1 на груди; шорты темно-серого цвета; сланец черного цвета.

В полиции молодого человека видели в таком виде

В полиции молодого человека видели в таком виде

Особые приметы: на внутренней стороне предплечья правой руки имеется татуировка в виде абстрактного рисунка; шрамы на правой щеке – три шрама, размерами около 1 см, над верхней губой слева – один, размером около 1 см, на правом ухе – один; родимое пятно розового цвета на шее, размером 10 см.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Александра Сафонова, просьба обращаться по телефонам: 8(846) 339-12-15, 8(846) 339-12-15или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Подробнее про это дело можно почитать на samara.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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