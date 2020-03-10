2020-03-10T16:14:56+03:00
Спорт

Два футболиста «Крыльев Советов» вошли в сборную 21-го тура РПЛ

Самарцы победили в гостевом матче «Рубин»
Владислав КИРСАНОВ
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Денис Попович стал автором победного гола в ворота казанцевДенис Попович стал автором победного гола в ворота казанцевФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Защитник Никита Чернов и полузащитник Денис Попович из «Крыльев Советов» вошли в число 11-ти лучших игроков Российской Премьер-лиги по итогам 21-го тура.

– В сборную тура вошли два футболиста из КС, два из «Оренбурга», два из «Локомотива», а также игроки «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Динамо», – говорится в сообщении телеканала «Матч Премьер».

«Крылья Советов» победили на выезде «Рубин» со счетом 1:0 благодаря голу Поповича. Эта победа стала для самарцев первой с 2004 года в Казани. Благодаря успеху подопечные Миодрага Божовича выбрались из зоны вылета и стыковых матчей и расположились на 12-м месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Два футболиста «Крыльев Советов» вошли в сборную 21-го тура РПЛ
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