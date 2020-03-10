2020-03-10T16:38:56+03:00
Общество

Ехал без прав, попал в кювет: в Самарской области мужчина попал в ДТП

Водитель легковушки был госпитализирован
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Автомобиль съехал в кювет и перевернулсяАвтомобиль съехал в кювет и перевернулсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Вчера, 9 марта, в Шигонском районе Самары произошло ДТП. 32-летний водитель «пятнадцатой» ехал по автодороге «Бичевная – Кузькино – Биринск». В определенный момент он превысил скорость и не справился с управлением.

– Транспортное средство в результате съехало в левый кювет, где опрокинулась. Водитель пострадал, его госпитализировала прибывшая на место скорая помощь, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейским удалось установить, что мужчина, управлявший легковушкой, ранее был лишен прав управления. Правоохранители разбираются во всех деталях произошедшего. По окончанию проверки будет принято процессуальное решен

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре полицейские поймали подростков, которые дурачились на железнодорожных путях
В Самарской области решают, на что потратить федеральный грант в 1,45 млрд рублей
"Нам всем дороги слова "мама" и "папа": многодетная мать из Жигулевска оценила правки в Конституцию РФ
Ехал без прав, попал в кювет: в Самарской области мужчина попал в ДТП
Два футболиста «Крыльев Советов» вошли в сборную 21-го тура РПЛ
"Он мог стать жертвой преступления": следователи рассказали о расследовании убийства пропавшего в Самаре солдата
Попросил алкоголь и телефон: заключенный из Самарской области получил дополнительный срок за взятку
В Самарской области в страшной аварии на Обводном шоссе погиб человек
В Самарской области в любой момент могут начать отменять массовые мероприятия из-за коронавируса
Не хотел платить: в Самаре строительная фирма накопила долгов по зарплате в 1,7 млн рублей
«Это помогло бы снизить цену билета»: депутаты недовольны тем, что 50% самарских автобусов не перевели на метан
Победить агрессию: самарским школьникам расскажут, как противостоять насилию
В Самаре изменится стоимость речной переправы по Волге
В Самаре спроектируют третий этап строительства Фрунзенского моста
Ранний субботник: в Самаре началась генеральная уборка вагонов метро
Жителей Самары подготовят к «Книжному ГТО»
Покурил в последний раз: в Самарской области из-за непотушенной сигареты погиб человек
В Самарской области ожидают сильный туман
Так коронавирус не победим: медики считают, что 35 млн рублей Самарской области не помогут
Самарастат: в Самарской области «постарели» невесты
Магия чисел: два 20-летних водителя устроили ДТП в Тольятти
Жители самарских пригородов стали в четыре раза чаще покупать «тарелки»
В Самарской области побит температурный рекорд 73-летней давности