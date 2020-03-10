Ехал без прав, попал в кювет: в Самарской области мужчина попал в ДТП

10 Март 2020 2020-03-10T16:38:56+03:00

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 9 марта, в Шигонском районе Самары произошло ДТП. 32-летний водитель «пятнадцатой» ехал по автодороге «Бичевная – Кузькино – Биринск». В определенный момент он превысил скорость и не справился с управлением.

– Транспортное средство в результате съехало в левый кювет, где опрокинулась. Водитель пострадал, его госпитализировала прибывшая на место скорая помощь, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейским удалось установить, что мужчина, управлявший легковушкой, ранее был лишен прав управления. Правоохранители разбираются во всех деталях произошедшего. По окончанию проверки будет принято процессуальное решен

ИСТОЧНИК KP.RU