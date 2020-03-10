"Нам всем дороги слова "мама" и "папа": многодетная мать из Жигулевска оценила правки в Конституцию РФ

10 Март 2020 2020-03-10T16:53:53+03:00

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22 апреля состоится голосование за поправки в Конституцию РФ. Сейчас продолжается обсуждение предложенных изменений, в частности, в Конституцию РФ предлагают внести статью о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Эту инициативу прокомментировала руководитель общественной организации «Многодеткино» из Жигулевска Татьяна Лебедева.

- Поправки, которые предлагается внести в Конституцию, мне очень близки, потому что касаются семейных ценностей. Ведь наши дети — это и будущее отдельно взятой семьи, это и гарантия будущего нашего региона, нашей страны. Не случайно сейчас в Самарской области и в России так много вкладывают в демографию. Если мы думаем и заботимся о детях, значит мы думаем и о будущем. Думаю, что появление в тексте Конституции отдельной статьи о детях вообще может стать главным достижением Десятилетия детства, которое сейчас проходит в России. Ведь такая поправка закрепит в политике государства очень важный приоритет — защиту детей! - отметила она.

Также Татьяна Лебедева подчеркнула, что такого нет ни в одной стране мира. И отметила, что также считает важным определение на уровне Конституции понятия брака как союза между мужчиной и женщиной.

- У нас немыслима ситуация, чтобы были родители под номерами 1 и 2. Нам всем дороги слова «мама» и «папа», - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU