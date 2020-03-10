2020-03-10T17:27:32+03:00
Общество

В Самарской области решают, на что потратить федеральный грант в 1,45 млрд рублей

Среди вероятных вариантов – возвращение социальных выплат ветеранам Самарской области
Егор ТКАЧЕНКО
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Распределение средств будет происходить с учетом мнения жителей регионаРаспределение средств будет происходить с учетом мнения жителей регионаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с советом Самарской губернской думы. В нем приняли участие председатель областного парламента, а также руководители профильных комитетов думы и лидеры парламентских фракций.

Одной из тем стало обсуждение предложений об использовании средств Президентского гранта, который регион получил по итогам оценки реализации нацпроектов. Он составляет 1,45 млрд рублей.

– Достигнутый результат — заслуга всех жителей Самарской области, поэтому и решение о расходовании полученных средств должны принимать граждане. Нам необходимо широкое обсуждение этой темы в обществе и выдвижение предложений об использовании средств Президентского гранта гражданами и организациями, – сказал Дмитрий Азаров.

Среди предложений – вернуть социальные выплаты тем ветеранам Самарской области, которым они были приостановлены в марте 2017 года. Кроме того, предложено потратить деньги на обеспечение жильем ветеранов-тружеников тыла Великой Отечественной войны, на жилье для молодых семей, обновление муниципального транспорта, а также на закупку автомобилей для медицинских учреждений, прежде всего в селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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