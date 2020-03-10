В Самаре полицейские поймали подростков, которые дурачились на железнодорожных путях

10 Март 2020 2020-03-10T17:47:29+03:00

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Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции и инспектора по делам несовершеннолетних провели рейд на железнодорожных платформах Школьная, Пятилетка и Безымянка. В ходе мероприятия силовики выявили двух школьников, которые катались на поездах без взрослых и нарушали порядок.

- Они выбегали на железнодорожное полотно, прыгали по рельсам, спрыгивали с железнодорожной платформы и залезали обратно, подвергая тем самым свою жизнь и здоровье опасности, - рассказывают в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Стражи порядка установили, что 11-летние подростки впервые приехали поиграть на железной дороге. Родителям же они сказали, что идут гулять рядом с домом. Сейчас с ребятами провели профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на Ж/Д объектах. В отношении родителей задержанных составили протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU