В Самаре в районе Телецентра вместо двухэтажных домов появятся высотки

10 Март 2020 2020-03-10T21:26:45+03:00

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В ближайшем будущем в Самаре станет еще больше многоэтажных домов. Администрация Самары подписала постановление о предоставлении разрешения на условный вид использования земельного участка в районе улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой. Соответствующий материал был официально опубликован 7 марта.

- Земельный участок, на который постановлено разрешение на условно разрешенный вид использования, расположен в Октябрьском районе города. Его площадь составляет 30 тысяч 300 квадратных метров, - указано в документе.

Судя по постановлению, разрешение получено ООО "Изумруд". Землю дали под многоэтажную жилую застройку. Ожидается, что высотки заменят старые двухэтажные дома. Документ подписан мэром Самары Еленой Лапушкиной.

ИСТОЧНИК KP.RU