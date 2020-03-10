2020-03-10T19:42:02+03:00
Общество

Полицейские на трассе в Самарской области нашли нарушения безопасности в пассажирских автобусах

Возбуждены 2 дела об административных правонарушениях
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские провели мероприятие "Автобус"Полицейские провели мероприятие "Автобус"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции провели анализ ДТП с участием автобусов и выяснили, что в России наиболее тяжелые последствия бывают на маршрутах перевозок пассажиров в международном, межрегиональном и междугороднем сообщении, особенно на скоростных трассах. В селях повышения качества безопасности сотрудники ОГИБДД О МВД по Елховскому району совместно с представителем общественного совета Владимиром Евсеевым провели специальное мероприятие "Автобус" на одном из участков автодороги Самара-Ульяновск.

- В ходе рейда полицейские и общественники проверяли пассажирский транспорт на предмет соответствия требованиям безопасности. По итогам мероприятия были возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские напоминают, что у каждого пассажира есть право на безопасность в транспорте, и оно должно соблюдаться. А водитель, в свою очередь, должен помнить, что он несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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