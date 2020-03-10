"Крылья Советов" начали готовиться к матчу с "Тамбовом"

10 Март 2020 2020-03-10T20:31:39+03:00

После победы над "Рубином" у команды был выходной день

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Самарские "Крылья Советов" начали подготовку к матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ с "Тамбовом". Сегодня команда, получившая после выездной победы над "Рубином" один выходной день, собралась на клубной базе и провела вечернюю тренировку.

- В занятии принимали участие игроки, не принимавшие участия в игре с казанцами и вышедшие на замену в этом поединке. Тренировка продолжалась около часа, - сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что в гости к игрокам пришел председатель Совета директоров "КС" Александр Фетисов. Он поздравил ребят с победой в волжском дерби и обсудил с главным тренером "Крыльев" Миодрагом Божовичем рабочие вопросы.

Игра с "Тамбовом" пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Поединок состоится 16 марта, стартовый свисток прозвучит в 20-30 по самарскому времени. В первом круге волжане были сильнее со счетом 2-0.

ИСТОЧНИК KP.RU