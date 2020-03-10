"Крылья Советов" начали готовиться к матчу с "Тамбовом"
Самарские "Крылья Советов" начали подготовку к матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ с "Тамбовом". Сегодня команда, получившая после выездной победы над "Рубином" один выходной день, собралась на клубной базе и провела вечернюю тренировку.
- В занятии принимали участие игроки, не принимавшие участия в игре с казанцами и вышедшие на замену в этом поединке. Тренировка продолжалась около часа, - сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что в гости к игрокам пришел председатель Совета директоров "КС" Александр Фетисов. Он поздравил ребят с победой в волжском дерби и обсудил с главным тренером "Крыльев" Миодрагом Божовичем рабочие вопросы.
Игра с "Тамбовом" пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Поединок состоится 16 марта, стартовый свисток прозвучит в 20-30 по самарскому времени. В первом круге волжане были сильнее со счетом 2-0.
ИСТОЧНИК KP.RU