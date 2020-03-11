Людей, на которых в Самаре упала стена дома, отпустили из больницы

11 Март 2020 2020-03-11T09:29:52+03:00

Сейчас их здоровью ничего не угрожает

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В Самаре рассказали о судьбе людей, пострадавших в доме на улице Арцыбушевской, который «похоронила» рухнувшая стена соседнего здания. И.о. начальника ГУ МЧС РФ по Самарской области Владислав Садовский объяснил, что «сейчас два человека выписаны из больницы, и их здоровье не вызывает опасений».

Это было единственное резонансное происшествие на минувшей неделе. Напомним, кирпичная стена, которая отделяла деревянное расселенное здание, рухнула на соседний дом 3 марта 2020 года. В помещении праздновали день рождения годовалого ребенка, здесь было около 10 человек, в том числе четверо детей.

Сильнее всего обломки завалили кухню, там в этот момент находились три женщины. Одна из них - пенсионерка вооруженных сил - оказалась зажата под рухнувшими досками и шифером. Ее доставили в больницу с травмой плеча и бедра. Также помощь понадобилась беременной хозяйке дома и ее свекрови. В больницу определили и детишек, чтобы удостовериться, что они не пострадали. «КП-Самара» подробно рассказывала о судьбе всех участников этой истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU