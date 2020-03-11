2020-03-11T07:56:06+03:00
Экономика

«Россети ФСК ЕЭС» повысит грозовую защиту на ключевых линиях электропередачи Самарской области

Выполнение работ также повысит надежность выдачи мощности с Жигулевской ГЭС
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Выполнение работ повысит надежность выдачи мощности с Жигулевской ГЭС. Фото: http://www.volges.rushydro.ru/Выполнение работ повысит надежность выдачи мощности с Жигулевской ГЭС. Фото: http://www.volges.rushydro.ru/
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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к работам по замене грозозащитного троса на линиях электропередачи 220 кВ «Жигулевская ГЭС – Солнечная» и «Азот – Кировская». Выполнение работ повысит защищенность линий от воздействия грозовых разрядов, а также надежность выдачи мощности с Жигулевской ГЭС – одной из крупнейших электростанций Волжско-Камского каскада и электроснабжения потребителей Поволжского, Уральского регионов и Республики Татарстан.

Грозозащитный трос является важным элементом линии электропередачи и предназначен для защиты линий от прямых ударов молнии, угрожающих надежности электроснабжения потребителей. В ходе ремонтной кампании 2020 года запланировано заменить на линиях электропередачи 220-500 кВ Поволжского региона более 140 км грозотроса. На линиях «Жигулёвская ГЭС – Солнечная» и «Азот – Кировская» заменят порядок 10 км грозозащитного троса.

Линии электропередачи 220 кВ «Жигулевская ГЭС – Солнечная» и «Азот –Кировская» общей протяженностью более 186 км обеспечивают выдачу мощности Жигулевской ГЭС и транзит электроэнергии на крупные центры питания Самарской области. От бесперебойной работы линий зависит надежность работы энергосистемы Средней Волги. Линии обеспечивают электроснабжение таких городов, как Самара, Жигулевск, Тольятти, в том числе Тольяттинского промышленного узла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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