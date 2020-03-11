2020-03-11T09:32:33+03:00
Общество

«Нам коронавирус не страшен»: самарский морж прокатился на льдине по Волге

Льдину взял на прицеп катер, а мужчина демонстрировал, что совсем не мерзнет
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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Сергей прокатился по Волге зимойСергей прокатился по Волге зимойФото: Кадр видео
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Пока весь мир дрожит в страхе перед коварными вирусами, настоящий самарский мужчина Сергей Трифонов холода вовсе не боится. Сержморж - а именно так называет себя самарец - выкладывает в инстаграм видео, от которых у любого мурашки по коже. Несколько дней назад самарец решил прокатиться по Волге... на льдине, причем в одних плавках. И пусть на улице небольшой плюс, но выглядит это все равно завораживающе.

- Я русский, я из Самары... [Плевать я хотел] на коронавирус], - кричит Сергей и, держась за трос, балансирует на льдине, прицепленной к катеру. По его словам, видео снималось 10 минут. Подписчики мужеством моржа восторгаются, но и предостерегают: мол, так и простыть можно на ветру.

Но на здоровье Сергея прогулка на льдине не сказалась. Уже на следующий день он поздравлял самарчанок с 8 Марта, просто выскочив из проруби с цветами. А 9 марта пообедал на льдине, по пояс стоя в воде. Сергей навернул борщ, чаек и салатик.

- Еда-то хоть горячая была? - поинтересовались поклонники. Мужчина разочаровал их: мол, блюда успели остыть.

Сам Сергей закаливанием занимается давно и советует того же другим, но предлагает обязательно проконсультироваться у врача, так как к здоровью нужно относиться серьезно.

serzhmorzhserzhmorzh
Мужчина катается на льдине по Волге
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ИСТОЧНИК KP.RU

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