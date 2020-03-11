«Важно закрепить соцгарантии в условиях нестабильной экономики»: Дмитрий Азаров прокомментировал поправки в Конституцию РФ

11 Март 2020 2020-03-11T09:38:01+03:00

Губернатор также отметил, что большинство жителей Самарской области считают, что у Владимира Путина должна быть возможность участвовать в выборах 2024 года

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал свое мнение о поправках в Конституцию РФ. Он отметил, что в измененном документе будет укреплено понятие социального государства и прописано, какие гарантии предоставляются жителям в любых экономических условиях.

— В последние недели коронавирус вызвал волну последствий в мировой экономике, и Россия, как ее составная часть, тоже несет определенные потери. В этой ситуации люди задаются вопросом — что может гарантировать индексацию выплат, сохранение уровня социальных гарантий? Теперь эти правила предлагается закрепить в главном законе страны, — отметил Дмитрий Азаров.

Он также считает, что очень важны поправки, которые подкрепляют суверенитет государства, обеспечивают его целостность и главенство национального закона, а также запрещают искажение исторической правды.

— При этом Конституция, сохраняя традиции, направлена в будущее. И она закрепляет стремление России к научно-технологическому прогрессу. Впервые в Конституции будут упоминаться информационные технологии, безопасность персональных, цифровых данных. А это — соблюдение права на личную жизнь, — уточнил глава региона.

Особенно поддержал Дмитрий Азаров поправку, предложенную депутатом Госдумы, Героем Советского Союза Валентиной Терешковой. Она касается обнуления президентских сроков тех глав государства, которые занимали эту должность до внесения поправок.

— Сегодня граждане связывают именно с президентом Владимиром Путиным гарантии продолжения курса социальной справедливости, сохранение социальных гарантий. В чем честность предложения, которое было озвучено сегодня: не изобретаются никакие конструкции, не применяются никакие политтехнологии. Фактически это предложение дает возможность Владимиру Путину участвовать в честных и открытых выборах и в 2024 году. Это честная позиция. Будет Владимир Владимирович участвовать в этих выборах или не будет — время покажет, он решение примет. Но возможность совершенно точно у него такая должна быть. Это соответствует мнению абсолютного большинства жителей Самарской области, и уверен – всей страны, — уточнил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU