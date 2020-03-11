2020-03-11T09:40:25+03:00
Происшествия

Все как в кино: в Самарской области двое в масках и перчатках ограбили заправку

Полицейские задержали их по горячим следам
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанные после совершения преступления разделилисьЗадержанные после совершения преступления разделилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Красноярском районе Самарской области произошло разбойное нападение. Двое неизвестных в масках и перчатках напали на АЗС, расположенную рядом с поселком Старосемейкино. У одного из злоумышленников в руках была монтировка. Им удалось похитить из кассы более 25 тысяч рублей.

– По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых. Первый находился недалеко от железнодорожной станции. Им оказался 43-летний ранее судимый за разбой мужчина. Второй был задержан инспекторами ГИБДД. 59-летний также ранее судимый местный житель ехал с другом, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование этого преступления продолжается. Если вина подозреваемых будет доказана, то им будет грозить до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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