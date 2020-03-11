Хотела торговать алкоголем: в Самаре женщина пыталась купить «крышу» полицейского
В Самаре заведено уголовное дело на местную жительницу. Ее подозревают в даче взятки. 44-летняя женщина в своем автомобиле предложила сотруднику правоохранительных органов 15 тысяч рублей.
– У подозреваемой была точка реализации алкогольной продукции. Деньги должны были помочь оперативнику закрыть глаза на нарушения, прекратить проверку и не привлекать к ответственности предпринимателя, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейский от вознаграждения отказался, а также сообщил о данном факте своему руководителю. Теперь женщине грозит тюремное заключение. Она может провести за решеткой до восьми лет, а также заплатить штраф до 30-кратной суммы взятки
ИСТОЧНИК KP.RU