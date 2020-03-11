2020-03-11T09:23:14+03:00
Общество

Хотела торговать алкоголем: в Самаре женщина пыталась купить «крышу» полицейского

Сотрудник оказался сознательным и отказался от денег
Владислав КИРСАНОВ
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Предприимчивой даме грозит до восьми лет тюрьмыПредприимчивой даме грозит до восьми лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре заведено уголовное дело на местную жительницу. Ее подозревают в даче взятки. 44-летняя женщина в своем автомобиле предложила сотруднику правоохранительных органов 15 тысяч рублей.

– У подозреваемой была точка реализации алкогольной продукции. Деньги должны были помочь оперативнику закрыть глаза на нарушения, прекратить проверку и не привлекать к ответственности предпринимателя, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейский от вознаграждения отказался, а также сообщил о данном факте своему руководителю. Теперь женщине грозит тюремное заключение. Она может провести за решеткой до восьми лет, а также заплатить штраф до 30-кратной суммы взятки

ИСТОЧНИК KP.RU

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