Коммунальщики Самары рассказали об опасности талых вод
Представители «РКС-Самара» рассказали о проблемах, которые приносят талые воды для очистных сооружений. По словам коммунальщиков, они содержат в себе большое количество бытового мусора и мелких примесей – песок, нефтепродукты, тяжелые металлы.
– Талые воды необходимо сливать в кюветы, дождеприемники, ливневую канализацию. Сбрасывать в канализационные колодцы лед, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено! – говорится в сообщении «РКС-Самара».
К тому же предприятия и учреждения попросили проверить герметичность внутридомовых канализаций, отремонтировать запорную арматуру, чтобы предотвратить затопление подвалов.
ИСТОЧНИК KP.RU