2020-03-11T10:05:33+03:00
Общество

Коммунальщики Самары рассказали об опасности талых вод

Они просят не выбрасывать в канализацию лед и снег
Владислав КИРСАНОВ
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Слив талых вод в канализацию увеличивает нагрузку на очистные сооруженияСлив талых вод в канализацию увеличивает нагрузку на очистные сооруженияФото: Архив "КП"
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Представители «РКС-Самара» рассказали о проблемах, которые приносят талые воды для очистных сооружений. По словам коммунальщиков, они содержат в себе большое количество бытового мусора и мелких примесей – песок, нефтепродукты, тяжелые металлы.

– Талые воды необходимо сливать в кюветы, дождеприемники, ливневую канализацию. Сбрасывать в канализационные колодцы лед, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено! – говорится в сообщении «РКС-Самара».

К тому же предприятия и учреждения попросили проверить герметичность внутридомовых канализаций, отремонтировать запорную арматуру, чтобы предотвратить затопление подвалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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