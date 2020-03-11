Новый рекорд: 10 марта в Самарской области потеплело до +12,7 градусов

11 Март 2020 2020-03-11T10:21:17+03:00

На этот раз теплее всего было в Большой Глушице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Весна 2020 в Самарской области продолжает бить все рекорды по теплу. Так, в минувший вторник, 10 марта, в регионе снова были обновлены рекордные температуры. В Самаре воздух прогрелся до +9,3 градусов, что на 3,7 выше данных пятилетней давности.

– Максимальная температура была зафиксировала в Большой Глушице. Там столбик термометра поднялся до +12,7 градусов. Это на 7,6 больше прошлого рекорда. +10 показала станция Авангард, а в Тольятти обновились данные 1966 года. В Автограде было +9,4 градуса, – передает Приволжское УГМС.

В Сызрани 10 марта было +9,4, что на 4,3 выше прошлогодних показателей. Самое незначительное отклонение было в Клявлино. 31 год назад там было +4,1, в то время как в 2020: +4,9.

ИСТОЧНИК KP.RU