2020-03-11T10:21:17+03:00
Общество

Новый рекорд: 10 марта в Самарской области потеплело до +12,7 градусов

Семь метеостанций обновили показатели пятилетней давности
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
На этот раз теплее всего было в Большой ГлушицеНа этот раз теплее всего было в Большой ГлушицеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Весна 2020 в Самарской области продолжает бить все рекорды по теплу. Так, в минувший вторник, 10 марта, в регионе снова были обновлены рекордные температуры. В Самаре воздух прогрелся до +9,3 градусов, что на 3,7 выше данных пятилетней давности.

– Максимальная температура была зафиксировала в Большой Глушице. Там столбик термометра поднялся до +12,7 градусов. Это на 7,6 больше прошлого рекорда. +10 показала станция Авангард, а в Тольятти обновились данные 1966 года. В Автограде было +9,4 градуса, – передает Приволжское УГМС.

В Сызрани 10 марта было +9,4, что на 4,3 выше прошлогодних показателей. Самое незначительное отклонение было в Клявлино. 31 год назад там было +4,1, в то время как в 2020: +4,9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вернулся из Италии: главный врач больницы Пирогова находится под наблюдением врачей
На реконструкцию Загородного парка в Самаре направят 70 млн рублей
Молодежка «Крыльев» проведет ближайший матч в манеже
Сварщики СВГК показали высокий профессионализм в обеспечении надежности и качества газоснабжения
В Самаре стартовали работы по уборке дворов и улиц
В Самаре покажут режиссерскую интерпретацию сказки Андерсена «Снежная королева»
Дмитрий Азаров похвалил самарца, который спас собаку на речке в Сызрани
В Самаре уволили начальника депо, из которого выпустили перевернувшийся неисправный трамвай
Пострадал человек: в Самарской области иномарка «догнала» мотоцикл
Жителям Самарской области рассказали, почему мусорные квитанции присылают умершим людям
В Самаре владельцам самых милых и забавных котов подарят полезные призы для питомцев
Попалась в капкан: в Самарской области охотник получил штраф за убийство лисы
В Самаре хотят по-новому считать размер социальных выплат