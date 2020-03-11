В Самаре поменялось расписание судов до Рождествено

11 Март 2020 2020-03-11T10:52:00+03:00

Первый транспорт из Рождествено будет отправляться в 6 утра ФОТО: «РечФлот-63»

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Сегодня, 11 марта, изменилось движение речных судов на пригородном маршруте «Самара – Рождествено». Первый транспорт будет отправляться из Рождествено в 6 утра. Из столицы региона – в 6:45.

– Из Самары суда будут ходить в 8:15 через Проран, а затем в 10:00, 14:00, 16:00 также через Проран, 17:30, 19:00. В обратном направлении – 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 16:45, 18:15, – сообщает группа «РЕЧФЛОТ-63».

Ранее стало известно, что в Самаре изменится стоимость речной переправы по Волге. Однако по маршруту «Самара – Рождествено» она останется прежней – 80 рублей за взрослый билет и 40 – за детский.

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ИСТОЧНИК KP.RU