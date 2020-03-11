2020-03-11T10:52:00+03:00
Общество

В Самаре поменялось расписание судов до Рождествено

Некоторые суда будут идти через Проран
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Первый транспорт из Рождествено будет отправляться в 6 утра ФОТО: «РечФлот-63»Первый транспорт из Рождествено будет отправляться в 6 утра ФОТО: «РечФлот-63»
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 марта, изменилось движение речных судов на пригородном маршруте «Самара – Рождествено». Первый транспорт будет отправляться из Рождествено в 6 утра. Из столицы региона – в 6:45.

– Из Самары суда будут ходить в 8:15 через Проран, а затем в 10:00, 14:00, 16:00 также через Проран, 17:30, 19:00. В обратном направлении – 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 16:45, 18:15, – сообщает группа «РЕЧФЛОТ-63».

Ранее стало известно, что в Самаре изменится стоимость речной переправы по Волге. Однако по маршруту «Самара – Рождествено» она останется прежней – 80 рублей за взрослый билет и 40 – за детский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре изменится стоимость речной переправы по Волге

Перевозчик будет работать с апреля по ноябрь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вернулся из Италии: главный врач больницы Пирогова находится под наблюдением врачей
На реконструкцию Загородного парка в Самаре направят 70 млн рублей
Молодежка «Крыльев» проведет ближайший матч в манеже
Сварщики СВГК показали высокий профессионализм в обеспечении надежности и качества газоснабжения
В Самаре стартовали работы по уборке дворов и улиц
В Самаре покажут режиссерскую интерпретацию сказки Андерсена «Снежная королева»
Дмитрий Азаров похвалил самарца, который спас собаку на речке в Сызрани
В Самаре уволили начальника депо, из которого выпустили перевернувшийся неисправный трамвай
Пострадал человек: в Самарской области иномарка «догнала» мотоцикл
Жителям Самарской области рассказали, почему мусорные квитанции присылают умершим людям
В Самаре владельцам самых милых и забавных котов подарят полезные призы для питомцев
Попалась в капкан: в Самарской области охотник получил штраф за убийство лисы
В Самаре хотят по-новому считать размер социальных выплат