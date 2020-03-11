В Самаре будут следить за туристами

11 Март 2020 2020-03-11T10:48:26+03:00

В ближайшие три года на "слежку" за туристами направят около 21 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наблюдать за гостями региона будут через сотовых операторов с помощью Big Data

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В министерстве культуры Самарской области придумали оригинальный способ отслеживания перемещения туристов по территории региона. Для этого чиновники планируют приобрести специальный софт.

С помощью этого программного обеспечения сотрудники минкульта будут формировать аналитические отчеты по численности, структуре и динамике перемещений туристов - пользователей сотовых операторов на территории региона на основе Big Data.

На эти цели планируют выделять по 7 млн рублей ежегодно. Сумма уже заложена в бюджете Самарской области на 2020-2022 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU