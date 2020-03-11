В Самарской области изъяли 240 литров незаконного алкоголя

11 Март 2020 2020-03-11T11:06:37+03:00

Директор магазина заплатит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейским Кинеля поступило сообщение, что в городе незаконно торгуют алкоголем в магазине, который расположен на улице Чехова. Правоохранители провели проверку и подтвердили факт нарушения закона.

– В отношении директора торговой точки составили протокол об административном правонарушении. Он заплатит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей. Что касается незаконной алкогольной продукции, то всю ее конфисковали, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Общий объем изъятого алкоголя составил более 240 литров. Общая стоимость этой продукции составила 31 тысячу рублей. Полицейские просят жителей региона сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU