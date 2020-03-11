В Тольятти водитель «Весты» сбил 15-летнего мальчика

11 Март 2020 2020-03-11T11:24:40+03:00

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Вчера, 10 марта, в Тольятти произошло ДТП. Около 20 часов вечера на проспекте Степана Разина отечественная легковушка сбила пешехода. За рулем «Весты» был 34-летний водитель. Он совершил наезд на 15-летнего мальчика, который переходил дорогу.

– Несовершеннолетний находился на прогулке без сопровождения взрослых. В результате происшествия мальчику потребовалась медицинская помощь, – сообщили в ГИБДД Тольятти.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит правоохранительным органам. Полицейские напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU