В Тольятти водитель «Весты» сбил 15-летнего мальчика
Вчера, 10 марта, в Тольятти произошло ДТП. Около 20 часов вечера на проспекте Степана Разина отечественная легковушка сбила пешехода. За рулем «Весты» был 34-летний водитель. Он совершил наезд на 15-летнего мальчика, который переходил дорогу.
– Несовершеннолетний находился на прогулке без сопровождения взрослых. В результате происшествия мальчику потребовалась медицинская помощь, – сообщили в ГИБДД Тольятти.
Разбираться во всех деталях происшествия предстоит правоохранительным органам. Полицейские напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU