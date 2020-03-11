В Самаре хотят по-новому считать размер социальных выплат

11 Март 2020 2020-03-11T12:47:09+03:00

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Депутаты Самарской губдумы рассмотрят законопроект, который внес на рассмотрение губернатор Дмитрий Азаров. В нем предполагается установить новый порядок расчета суммы социальных выплат. Исходить нужно будет из величины прожиточного минимума, но не предыдущего периода, а второго квартала года.

«Исходя из анализа устанавливаемых с 2014 года величин прожиточного минимума, сумма за 2 квартал является, как правило, самой высокой по отношению к другим периодам», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, закон продиктован заботой о получателях социальных выплат: им всегда выпишут сумму, которая лучше всего ответит их запросам. И они не будут зависеть от сезонных колебаний цен на морковку и лук. В документе также отмечается, что многие пособия переназначают раз в полгода, в таком случае эта мера позволит сохранить уровень поддержки. Выиграют и ветераны, которым платят пособия к 9 Мая, исходя из самой низкой величины прожиточного минимума в 4 квартале. Автором пояснительной записки является и.о. министра социально-демографической политики региона Олег Рубежанский.

Также авторы законопроекта отмечают, что подобный подход применяется в последних федеральных инициативах.

ИСТОЧНИК KP.RU