2020-03-11T12:03:41+03:00
Общество

Попалась в капкан: в Самарской области охотник получил штраф за убийство лисы

Капканы изъяли и отправили на утилизацию
Владислав КИРСАНОВ
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Штраф за незаконную охоту составил 1 тысячу рублейШтраф за незаконную охоту составил 1 тысячу рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Суд Кинельского района Самарской области привлек к ответственности местного жителя, который нарушил правила охоты. Дело в том, что в январе текущего года мужчина с помощью капкана поймал лисицу, не имея при этом охотничьего билета и разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки.

– Правонарушителю назначили штраф в размере 1 тысячи рублей. Два ногозахватывающих капкана конфискованы и переданы на утилизацию, – сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, с начала 2020 года в регионе выявили уже 209 нарушений, по которым возбудили административные дела. Также заведено четыре уголовных дела. В бюджет региона удалось вернуть 916,5 тысяч рублей в качестве компенсации вреда окружающей среде и охотничьим ресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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