В Самаре владельцам самых милых и забавных котов подарят полезные призы для питомцев

11 Март 2020 2020-03-11T12:00:02+03:00

Для этого на сайт «КП-Самара» всего лишь нужно прислать фото усатого-полосатого

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На сайте «Комсомольской правды — Самара» продолжается конкурс «Мартовский котик — 2020». У владельцев усатых-полосатых есть шанс выиграть полезные призы. Для этого всего лишь нужно запечатлеть своего кота или кошечку в самой выгодной, милой или забавной позе и прислать фотографию.

Конкурс продлится до 1 апреля. Голосовать за лучшего котика можно на сайте samara.kp.ru. Также каждую неделю мы будем выставлять трех самых милых питомцев в группе «КП-Самара» - в соцсети «ВКонтакте». Там тоже будет проходить голосование. Победитель недели получит билеты на различные развлечения. Хозяев же самых-самых «Мартовских котиков», которых выберут читатели «Комсомолки», ждут сертификаты в зоомагазин на кошачьи сладости и игрушки.

Подробнее о том, как стать участником конкурса, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU