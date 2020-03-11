2020-03-11T12:10:44+03:00
Общество

Жителям Самарской области рассказали, почему мусорные квитанции присылают умершим людям

Самарцы пожаловались на ситуацию в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
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Квитанции будут приходить на имя умершего пока не появится новый собственникКвитанции будут приходить на имя умершего пока не появится новый собственникФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самарской области высказали в твиттере недовольство по поводу работы регионального оператора по обращению с ТКО - компании «ЭкоСтройРесурс». Организация продолжает присылать квитанции за вывоз мусора в квартиру умершего мужчины. Он был единственным собственником жилья, проживал там тоже один.

– Квитанции отменить нельзя. Как только будущий собственник вступит в права наследования, лицевой счет будет переделан на его ФИО на основании письменного заявления, – ответили на соответствующий вопрос представители компании.

Отметим, это не первый случай, когда усопшим людям начисляют пени за неуплату «мусорного сбора». Ранее такая ситуация произошла с депутатом губдумы Михаилом Матвеевым. Квитанции присылали его умершему отцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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