2020-03-11T13:21:50+03:00
Общество

Пострадал человек: в Самарской области иномарка «догнала» мотоцикл

Полицейские проводят проверку по данному факту
Владислав КИРСАНОВ
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Врачи оказали пострадавшему мотоциклисты медицинскую помощь ФОТО: ГИБДД ТольяттиВрачи оказали пострадавшему мотоциклисты медицинскую помощь ФОТО: ГИБДД Тольятти
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Вчера вечером, 10 марта, в Тольятти произошло ДТП на улице 70 лет Октября. 35-летний водитель «Шкоды» не выбрал безопасную дистанцию, после чего допустил столкновение с мотоциклом «Хонда».

– 25-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь. Прибывшие врачи помогли пострадавшему, – передает ГИБДД Тольятти.

Разбираться во всех деталях аварии предстоит компетентным органам. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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