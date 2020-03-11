Пострадал человек: в Самарской области иномарка «догнала» мотоцикл

11 Март 2020 2020-03-11T13:21:50+03:00

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Вчера вечером, 10 марта, в Тольятти произошло ДТП на улице 70 лет Октября. 35-летний водитель «Шкоды» не выбрал безопасную дистанцию, после чего допустил столкновение с мотоциклом «Хонда».

– 25-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь. Прибывшие врачи помогли пострадавшему, – передает ГИБДД Тольятти.

Разбираться во всех деталях аварии предстоит компетентным органам. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU