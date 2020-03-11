Дмитрий Азаров похвалил самарца, который спас собаку на речке в Сызрани

11 Март 2020 2020-03-11T13:34:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на действия 28-летнего местного жителя Сергея Платонова. Как уже писала samara.kp.ru, молодой человек в Сызрани спас собаку, которая провалилась под лед на реке.

– В любой ситуации нужно оставаться человеком и, самое главное, сохранять человечность. Наши жители – яркий этому пример, – пишет губернатор в своем инстаграм-аккаунте. – Если бы не Сергей Платонов, пес бы погиб.

Дмитрий Азаров благодарен жителю Самарской областиФото: принтскрин видео.

Азаров гордится своим земляком и отмечает его смелость. Ведь во время «спасательной операции» Сергей сам едва не погиб. В какой-то момент он тоже оказался в воде:

– Но несмотря на это, он спас собаку. Даже в таких условиях можно совершать добрые дела, ведь на месте пса мог оказаться человек.

Напомним, что сам Платонов себя героем не считает. Он в шоке от того, что из-за этой ситуации поднялся такой шум. Парень уверен, что на его месте пса бросился бы спасать каждый. Подробности истории читайте на «КП-Самара».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/765586" frameborder="0"></iframe> Житель Самары спас собаку, провалившуюся под лед в Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU