Дмитрий Азаров похвалил самарца, который спас собаку на речке в Сызрани
Глава Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на действия 28-летнего местного жителя Сергея Платонова. Как уже писала samara.kp.ru, молодой человек в Сызрани спас собаку, которая провалилась под лед на реке.
– В любой ситуации нужно оставаться человеком и, самое главное, сохранять человечность. Наши жители – яркий этому пример, – пишет губернатор в своем инстаграм-аккаунте. – Если бы не Сергей Платонов, пес бы погиб.
Дмитрий Азаров благодарен жителю Самарской областиФото: принтскрин видео.
Азаров гордится своим земляком и отмечает его смелость. Ведь во время «спасательной операции» Сергей сам едва не погиб. В какой-то момент он тоже оказался в воде:
– Но несмотря на это, он спас собаку. Даже в таких условиях можно совершать добрые дела, ведь на месте пса мог оказаться человек.
Напомним, что сам Платонов себя героем не считает. Он в шоке от того, что из-за этой ситуации поднялся такой шум. Парень уверен, что на его месте пса бросился бы спасать каждый. Подробности истории читайте на «КП-Самара».
Житель Самары спас собаку, провалившуюся под лед в Сызрани.
ИСТОЧНИК KP.RU