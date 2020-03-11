В Самаре покажут режиссерскую интерпретацию сказки Андерсена «Снежная королева»

11 Март 2020 2020-03-11T13:12:40+03:00

Спектакль будет интересен для детей от 9 до 12 лет

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Жителей Самары и их детей зовут в театр «Город» на спектакль «Снежная королева». В основе постановки — сказка Ганса Христиана Андерсена.

История Кая и Герды уже более 170 лет волнует сердца детей и их их родителей. В драматических театрах Самарской области сказку не ставили более 50 лет. Премьера спектакля в театре «Город» прошла в марте 2018 года. На этой неделе у самарцев тоже есть шанс посмотреть непростую детскую сказку.

Спектакль представляет собой режиссерскую интерпретацию текста Ганса Христиана Андерсена в переводе Анны и Петра Ганзен. Автор постановки внес свои сюжетные коррективы и дополнения. Спектакль будет интересен для детей от 9 до 12 лет. Посетить его можно будет в субботу, 14 марта, в 16:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU