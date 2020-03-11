В Самаре стартовали работы по уборке дворов и улиц

11 Март 2020 2020-03-11T13:37:10+03:00

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В Железнодорожном районе Самары стартовали работы по уборке и благоустройству территорий. Специалисты занимаются подбором мусора и ворошением снега. Всего в работах задействованы 35 управляющих компаний и 132 ТСЖ и ЖСК.

– В уборке дворовых территорий в районе задействованы около 100 рабочих и 5 единиц спецтехники. Актуальные работы – это удаление наледи, очистка отмостков, ворошение снега и подбор вытаявшего мусора. С каждым днем темп будет наращиваться, – рассказал заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Железнодорожного района Андрей Починок.

На территории района запланировано шесть средников и столько же субботников. Принять участие в них могут все желающие. Инвентарь будет предоставляться обслуживающей организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU