2020-03-11T13:37:10+03:00
Общество

В Самаре стартовали работы по уборке дворов и улиц

Сотрудники УК, ТСЖ и ЖСК подбирают мусор и ворошат снег
Владислав КИРСАНОВ
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Работы стартовали в Железнодорожном районе ФОТО: Администрация СамарыРаботы стартовали в Железнодорожном районе ФОТО: Администрация Самары
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В Железнодорожном районе Самары стартовали работы по уборке и благоустройству территорий. Специалисты занимаются подбором мусора и ворошением снега. Всего в работах задействованы 35 управляющих компаний и 132 ТСЖ и ЖСК.

– В уборке дворовых территорий в районе задействованы около 100 рабочих и 5 единиц спецтехники. Актуальные работы – это удаление наледи, очистка отмостков, ворошение снега и подбор вытаявшего мусора. С каждым днем темп будет наращиваться, – рассказал заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Железнодорожного района Андрей Починок.

На территории района запланировано шесть средников и столько же субботников. Принять участие в них могут все желающие. Инвентарь будет предоставляться обслуживающей организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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