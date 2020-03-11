2020-03-11T13:26:23+03:00
Общество

Сварщики СВГК показали высокий профессионализм в обеспечении надежности и качества газоснабжения

Лучшим представителям рабочей профессии вручили денежные призы и почетные грамоты
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В соревнованиях участвовали 29 мастеров из подразделений компании из самых разных районов губернииВ соревнованиях участвовали 29 мастеров из подразделений компании из самых разных районов губернии
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Лучшие представители элитной рабочей профессии – электрогазосварщики Средневолжской газовой компании награждены Почетными грамотами СВГК и денежными призами по итогам внутрикорпоративного конкурса 2020 г. В соревнованиях участвовали 29 мастеров из подразделений компании из самых разных районов губернии. Члены жюри оценивали не только знание теории, но и наличие у конкурсантов средств индивидуальной защиты и время выполнения задания. Важнейшей составляющей общей оценки стало качество выполнения швов. Их исследования проводили как путем визуального осмотра, так и лабораторными методами неразрушающего контроля и диагностики.

Третьим в состязании по количеству набранных баллов стал сварщик из центра техприсоединения «Самара» Александр Петриков. Второе место занял специалист СЭГХ-6 межрайгаза «Самара» Игорь Моисеенков. Победителем конкурса стал сварщик из Большеглушицкого отделения межрайгаза «Новокуйбышевск» Владимир Петров.

Лучшие представители элитной рабочей профессии – электрогазосварщики Средневолжской газовой компании награждены Почетными грамотами

Лучшие представители элитной рабочей профессии – электрогазосварщики Средневолжской газовой компании награждены Почетными грамотами

Соорганизаторы конкурса – представителями Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России также поздравили финалистов и вручили лучшим электрогазосварщикам компании почетные грамоты СоюзМаша России и памятные подарки.

«Люди труда, создающие реальные ценности будут нужны и ценны всегда. Без слесарей, токарей, сварщиков жизнь остановится. Не будут возводиться здания, течь газ по трубам. Быть высоким профессионалом своего дела, значит, реализоваться как человек, значит, быть уважаемым в обществе. Мы гордимся вами», - подчеркнул руководитель аппарата Самарского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Максим Ушатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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