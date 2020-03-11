Молодежка «Крыльев» проведет ближайший матч в манеже

11 Март 2020 2020-03-11T13:52:04+03:00

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Молодежный состав «Крыльев Советов» начал подготовку к ближайшему матчу. Команда в рамках 22-го тура проведет выездную встречу с «Тамбовом». Подопечные Владимира Кухлевского провели теоретическое занятие и тренировку на футбольном поле.

– Поединок против сверстников из Тамбова состоится 15 марта и начнется в 13:00 по самарскому времени. Игра пройдет в крытом футбольном манеже «Тамбов», – сообщает пресс-служба самарцев.

По итогам 21 игры молодежный состав КС находится на третьем месте в турнирной таблице. На его счету 38 очков. Также самарцы являются самой результативной командой чемпионата. На их счету 50 забитых голов.

ИСТОЧНИК KP.RU