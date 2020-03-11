На реконструкцию Загородного парка в Самаре направят 70 млн рублей

11 Март 2020 2020-03-11T14:09:36+03:00

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Министерство строительства Самарской области направит средства на проектирование и реконструкцию Загородного парка в Самаре. Предполагается, что работы будут идти в два этапа. Так, в 2020 году в областном бюджете на эти цели заложили 10 млн рублей, а в 2021 году – 60 млн рублей.

Как ранее сообщал врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев, выступая перед депутатами Самарской губернской думы на комитете по ЖКХ, на обновление Загородного парка в 2020 году планируется направить из областного бюджета 131 млн рублей, а в 2021 году — еще 124 млн рублей.

Саму концепцию того, каким жители хотят видеть обновленный Загородный парк, утвердили в 2019 году в результате народного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU