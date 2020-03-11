Вернулся из Италии: главный врач больницы Пирогова находится под наблюдением врачей

11 Март 2020 2020-03-11T14:09:57+03:00

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Жители Самары в твиттере поинтересовались, действует ли на главного врача больницы им.Пирогова указ министерства здравоохранения о 14-дневном карантине для лиц, прибывших в регион из очагов заболевания короновирусом. Александр Вавилов во время отпуска находился в Италии.

– У Александра Вавилова признаки заболевания отсутствуют. В настоящее время он находится под медицинским наблюдением по месту прикрепления полиса ОМС, – сообщили в минздраве Самарской области.

Также его представители отметили, что в рекомендательных документах Италия включена в список стран, требующих изоляции граждан без признаком заболевания по их возвращению. Отметим, что в Италии из-за распространения заболевания закрыты образовательные учреждения, а также остановлены спортивные мероприятия, в том числе чемпионат страны по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU