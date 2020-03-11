2020-03-11T14:57:55+03:00
Общество

Юных самарцев и их родителей зовут посмотреть музыкальную сказку «День рождения Волка»

Спектакль покажут в театре «Город»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спектакль будет сопровождать живая музыкаСпектакль будет сопровождать живая музыка
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В это воскресенье, 15 марта, в Самаре в театре «Город» покажут музыкальную сказку «День рождения Волка». Спектакль будет интересен для детей от трех лет и их родителям.

Сказка расскажет об одиноком Волке, у которого совсем нет друзей. Приближается его личный праздник, но подарков ему ждать неоткуда. Главный герой решил во что бы то ни стало найти себе друга, но Филин и Лиса постоянно мешают ему и строят козни.

Во время спектакля будет звучать живая музыка. За это будет отвечать инструментальный дуэт «Дайте Грэмми». Показ сказки «День рождения Волка» намечен на 15 марта, на 11:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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