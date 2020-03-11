Осторожно, сильный ветер! В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

11 Март 2020 2020-03-11T15:19:32+03:00

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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Это связано с прогнозом на усиление ветра. Его южное направление ночью и утром 12 марта будет достигать скорости 15-18 метров в секунду.

– Жителям региона рекомендуют ограничить выход из зданий при усилении ветра. В том случае, если порыв стихии застал граждан на улице, им рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Водителям также следует быть аккуратнее, необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скорость, – сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Кроме того, жителей региона просят убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, а также обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

ИСТОЧНИК KP.RU