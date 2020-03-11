2020-03-11T16:07:16+03:00
Спорт

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче «Тамбов» – «Крылья Советов»

Поединок состоится 16 марта и начнется в 20:30 по самарскому времени
Владислав КИРСАНОВ
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Сергей Карасев отменил гол, который в прошлом туре забил «Рубин» в ворота КССергей Карасев отменил гол, который в прошлом туре забил «Рубин» в ворота КСФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Назначены судьи на матч 22-го тура Российской Премьер-лиги между «Тамбовом» и «Крыльями Советов». Главным арбитром будет работать Сергей Карасев из Москвы, который был ассистентом на VAR в игре прошлого тура КС против «Рубина» (1:0). Помогать ему будут Игорь Демешко из Химок и Максим Гаврилин из Владимира.

– Видеоарбитрами назначены Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга и Тихон Калугин из Москвы. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименной арене, – сообщает пресс-служба РФС.

Последний матч «Крыльев», который обслуживал Сергей Карасев, – поединок против «Краснодара». В той встрече было назначено три пенальти, а также показано шесть желтых карточек, а сама игра завершилась победой южан со счетом 4:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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