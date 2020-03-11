В МЕГЕ Самара открылась инклюзивная выставка

11 Март 2020 2020-03-11T16:09:20+03:00

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Сегодня, 11 марта, в торговом центре МЕГА Самара открылась инклюзивная выставка «Неограниченные возможности». Она подготовлена фотохудожниками и АНО «Студия Инклюзивного Творчества». Она посвещана людям с ограниченными возможностями здоровья и направлена на то, чтобы показать горожанам их стиль жизни.

– Цель выставки – познакомить общество с сутью работы инклюзивных сообществ. Показать, что люди с инвалидность живут яркой и полной жизнью. Более того, фотосессии в рамках подготовки выставки помогли многим моделям с ОВЗ творчески раскрыться, обрести уверенность в себе и найти новых друзей, – рассказала автор идеи Анастасия Карпенко.

В галерее МЕГИ представлены 44 фотоработы, которые отражают деятельность людей с ОВЗ. Они выполнены в стиле живых уличных кадров, чувственных портретных снимков, театрализованной съемки и не только. «Неограниченные возможности» — коллективный труд и творческих союз людей с инвалидностью и фотографов.

ИСТОЧНИК KP.RU