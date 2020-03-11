2020-03-11T16:13:04+03:00
Общество

Бракованное остекление: в Самаре мужчина попал под суд из-за перепланировки балкона

Часть квартиры пришлось привести в первоначальный вид
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина также заплатил штраф 5 тысяч рублей ФОТО: Пресс-служба УФССП по Самарской областиМужчина также заплатил штраф 5 тысяч рублей ФОТО: Пресс-служба УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Самары рассказали о незаконной перепланировке в одном из домов города. Местный житель не только остеклил свой балкон, но и установил над ним козырек. Этот факт сильно осложнял жизнь другим жильцам.

– Стало известно, что во время работ был допущен брак. Из-за него произошло промерзание стен. Суд Ленинского района города постановил вернуть балкон в первоначальный вид, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

К тому же мужчина получил штраф в размере 5 тысяч рублей. Понимая ответственность за игнорирование требования суда, мужчина исполнил все необходимые операции и привел свое жилище в первоначальный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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