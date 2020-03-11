Бракованное остекление: в Самаре мужчина попал под суд из-за перепланировки балкона
Судебные приставы Самары рассказали о незаконной перепланировке в одном из домов города. Местный житель не только остеклил свой балкон, но и установил над ним козырек. Этот факт сильно осложнял жизнь другим жильцам.
– Стало известно, что во время работ был допущен брак. Из-за него произошло промерзание стен. Суд Ленинского района города постановил вернуть балкон в первоначальный вид, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
К тому же мужчина получил штраф в размере 5 тысяч рублей. Понимая ответственность за игнорирование требования суда, мужчина исполнил все необходимые операции и привел свое жилище в первоначальный вид.
ИСТОЧНИК KP.RU