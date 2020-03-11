Стало известно, когда в Самаре установят памятник семье Аксаковых
Самарский скульптор Иван Мельников приступил к работе над памятником «Аленький цветочек». Скульптурная композиция будет изображать писателя Сергея Аксакова, его сына, губернатора Григория Аксакова, и внучку Олю, для которой была написана знаменитая сказка.
- Необходимые спонсорские средства я, как и обещал, нашел. Памятник установят осенью в сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской к 200-летию самарского губернатора Григория Аксакова, - сообщил в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Также народный избранник рассказал, что благоустройством прилегающей к памятнику территории займется администрация Самары. Она взяла на себя эту работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU