Стало известно, когда в Самаре установят памятник семье Аксаковых

11 Март 2020 2020-03-11T16:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарский скульптор Иван Мельников приступил к работе над памятником «Аленький цветочек». Скульптурная композиция будет изображать писателя Сергея Аксакова, его сына, губернатора Григория Аксакова, и внучку Олю, для которой была написана знаменитая сказка.

- Необходимые спонсорские средства я, как и обещал, нашел. Памятник установят осенью в сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской к 200-летию самарского губернатора Григория Аксакова, - сообщил в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Также народный избранник рассказал, что благоустройством прилегающей к памятнику территории займется администрация Самары. Она взяла на себя эту работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре может появиться памятник отцу и сыну Аксаковым

Фигуры губернатора и писателя дополнит девочка с аленьким цветочком (подробности)

Самарцев просят помочь с выбором места для установки скульптуры «Аленький цветочек»

Городская администрация предложила три варианта размещения памятника семье Аксаковых (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU