2020-03-11T16:44:09+03:00
Общество

Стало известно, когда в Самаре установят памятник семье Аксаковых

Скульптурная композиция получит название «Аленький цветочек»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр ХинштейнФото: Александр ХинштейнФото: Twitter.com
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Самарский скульптор Иван Мельников приступил к работе над памятником «Аленький цветочек». Скульптурная композиция будет изображать писателя Сергея Аксакова, его сына, губернатора Григория Аксакова, и внучку Олю, для которой была написана знаменитая сказка.

- Необходимые спонсорские средства я, как и обещал, нашел. Памятник установят осенью в сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской к 200-летию самарского губернатора Григория Аксакова, - сообщил в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Также народный избранник рассказал, что благоустройством прилегающей к памятнику территории займется администрация Самары. Она взяла на себя эту работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, когда в Самаре установят памятник семье Аксаковых
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