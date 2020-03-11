В Самаре руководитель ООО «Городцовское Пиво» подозревается в уклонении налогов на 62 млн рублей

11 Март 2020 2020-03-11T18:35:54+03:00

Теперь этим делом будет заниматься суд

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Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области завершило расследование дела об уклонении от налогов. Оно заведено в отношении руководителя ООО «Городцовское Пиво». По версии следствия, с 2017 по 2018 годы предприятие не заплатило по акцизам на общую сумму 62 миллиона рублей.

– В налоговые декларации были внесены ложные сведения об объемах произведенного и реализованного подакцизного товара. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд Красноярского района, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Оперативно сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. Правоохранители отмечают, что их целью является возмещение ущерба в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU