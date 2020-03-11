В Самаре в ходе работ по капитальному ремонту домов «потеряли» 1,1 млн рублей
Так, из выделенных на проведение работ 59,8 млн рублей удалось освоить 58,7 млн
Программа была выполнена на 98,1 %Фото: Архив КП
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Городские власти отчитались о ходе выполнения городской программы по капитальному ремонту домов в 2019 году. По итогам ее исполнения оказалось, что не все средства удалось освоить. Так, как сообщает «СитиТрафик», неосвоенной осталась сумма в размере 1,1 млн рублей.
Всего в городском бюджете на указанные цели было выделено 59,8 млн рублей, а по состоянию на 1 января 2020 года освоить удалось 58,7 млн рублей. Тем не менее, городские власти отчитались, что программа была выполнена на 98,1% и признали ее “высокоэффективной”.
ИСТОЧНИК KP.RU