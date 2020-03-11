2020-03-11T19:50:17+03:00
Спорт

Тольяттинская «Академия Коноплева» проиграла «Локомотиву» в матче ЮФЛ

Команда из Самарской области располагается на 10-м месте в турнирной таблице
Владислав КИРСАНОВ
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Следующий матч «Академия Коноплева» проведет в Санкт-Петербурге ФОТО: Юношеская футбольная лигаСледующий матч «Академия Коноплева» проведет в Санкт-Петербурге ФОТО: Юношеская футбольная лига
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Сегодня, 11 марта, в Москве состоялся матч 14-го тура Юношеской футбольной лиги, в рамках которой «Академия Коноплева» встречалась с «Локомотивом». Этот поединок должен был пройти в Тольятти, но местный стадион «Торпедо» оказался не готов принимать игру.

– В упорной борьбе клуб из Автограда проиграл. Счет 1:2 в пользу железнодорожников. Единственный мяч у «Академии» забил Тимур Касимов на 84-й минуте матча, – сообщает пресс-службе ЮФЛ.

Следующий матч тольяттинцы, идущие на 10-м месте из 12-ти команд проведут в Санкт-Петербурге. 15 марта их соперниками станет местный СШОР «Зенит». Игра начнется в 15:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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