Тольяттинская «Академия Коноплева» проиграла «Локомотиву» в матче ЮФЛ
Сегодня, 11 марта, в Москве состоялся матч 14-го тура Юношеской футбольной лиги, в рамках которой «Академия Коноплева» встречалась с «Локомотивом». Этот поединок должен был пройти в Тольятти, но местный стадион «Торпедо» оказался не готов принимать игру.
– В упорной борьбе клуб из Автограда проиграл. Счет 1:2 в пользу железнодорожников. Единственный мяч у «Академии» забил Тимур Касимов на 84-й минуте матча, – сообщает пресс-службе ЮФЛ.
Следующий матч тольяттинцы, идущие на 10-м месте из 12-ти команд проведут в Санкт-Петербурге. 15 марта их соперниками станет местный СШОР «Зенит». Игра начнется в 15:00 по самарскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU