2020-03-11T20:46:49+03:00
Общество

«Ваш внук попал в беду»: в Самаре задержали мошенников, обманывавших пенсионеров

Злоумышленники представлялись сотрудниками полиции
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанным грозит до пяти лет тюрьмыЗадержанным грозит до пяти лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце января, в Самаре мошенники обманным путем забрали у 84-летней пенсионерки 33 тысячи рублей. Дело в том, что на стационарный телефон старушки позвонили неизвестные, которые представились полицейскими. Они сообщили, что ее внук попал в ДТП, а чтобы избежать его задержания, необходимо срочно заплатить 70 тысяч рублей.

– Двое мужчин через некоторое время приехали по адресу пожилой женщины и забрали у нее деньги. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить их личности. Вскоре правоохранители задержали 34-летнего самарца и 46-летнего жителя Чапаевска, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь каждому из них грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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