Украл крест из ломбарда: мужчина из Тольятти получил 120 часов обязательных работ

11 Март 2020 2020-03-11T21:45:36+03:00

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Осенью минувшего года в Тольятти местный житель обманом обокрал комиссионный магазин. Дело в том, что мужчина, придя в ломбард, заявил, что хочет приобрести золотой крест в подарок родственнику. Продавец передал мошеннику изделие в руки и тот похитил его, пока владелец отвлекся. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

– Суд назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов. Отбывать наказание от будет на работах и объектах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, – сообщает прокуратура Самарской области.

Рассмотрению дела в особом порядке поспособствовало признание подсудимого в совершенном преступлении. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU