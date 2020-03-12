«Хочешь забрать тело? Плати»: самарцы жалуются на очереди в морг

12 Март 2020 2020-03-12T10:10:17+03:00

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Жители Самары рассказали о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться при получении тел умерших родственников, которые отправляли на судмедэкспертизу. Оказалось, что сегодня в морг выстраиваются настоящие очереди из катафалков. Выдача тел идет, по словам людей, очень медленно. Кроме того, самарцы жалуются, что за более скорое решение вопроса с них требуют денег.

- В феврале у меня погиб дядя. Когда с ритуальщиками приехали за телом, нам сразу сказали: «3500 платите и будете первыми в очереди». Это все плюс к тем деньгам, которые уже заплатили за похороны и так далее, - рассказывает жительница Самары Татьяна.

Самарский депутат Азат Туймасов на своей страничке подтвердил, что проблема существует:

- Я приехал в морг и убедился сам, что выдача тел умерших производится очень долго. Образовалась очередь в 12-15 катафалков, много недовольных родственников. Один из агентов ритуальной службы сообщил мне, что, если заплатить сверху 3 тысяч рублей в будний день, то очередь можно избежать (в выходной, естественно, дороже).

«КП-Самара» будет разбираться в ситуации, возможно, объяснить ее смогут в самом Бюро судебной и медицинской экспертизы. Напомним, что в Самаре уже не первый раз разгорается скандал на рынке ритуальных услуг. В прошлом году ритуальщики подняли вопрос о том, что им чинят препятствия в доступе на определенные «центральные» кладбища.

Очередь в морг в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU